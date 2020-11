Esplosione a Formello: banda in fuga con la cassa continua del supermercato Pam a Le Rughe. Il furto consumato al Pam in zona Le Rughe, a Formello. Indagano i carabinieri. Una banda ha rubato la cassa continua di un supermercato dopo aver infranto la vetrata dell’esercizio commerciale che si trova in viale Africa, ha fatto esplodere la cassa continua probabilmente con del gas acetilene per poi fuggire con la stessa. Da quantificare il denaro rubato.

Seguono aggiornamenti