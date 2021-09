Una palazzina è crollata a Roma in seguito a un’esplosione avvenuta al quarto e ultimo piano un edificio di via Atteone, nel quartiere Torre Angela. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro sul posto e i soccorritori hanno evacuato lo stabile, portando in salvo alcune persone, mentre continuano le ricerche di eventuali dispersi. Le cause probabilmente sono dovute a una fuga di gas che ha innescato un incendio.