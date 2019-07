ESports, bufera sul campione di PES ‘Ettorito97’: insulti ai brasiliani

La sconfitta nella finale di PES giocata in Brasile non è andata giù a Ettore Giannuzzi, aka Ettorito97, esponente eSports italiano e pluricampione della simulazione calcistica targata Konami. Il ragazzo si stava contendendo il primo posto con il francese Rachid “Usmakabyle” Tebane, quando ha iniziato ad inveire contro il pubblico brasiliano presente in sala.

La finale è terminata 4-3 per il concorrente francese, lasciando ad Ettorito97 solo l’amaro in bocca e la rabbia per il pessimo trattamento che secondo lui i tifosi brasiliani gli avrebbero riservato. Per questo prima ha inveito contro id loro con gesti e insulti e poi li ha definiti ‘porci brasiliani’ su un post pubblicato su Facebook.

Ettorito97, polemiche e insulti

L’uscita poco felice del campione eSports ha generato un’ondata di polemiche che si è propagata a macchia dolio in Brasile, tanto che la questione è stata affrontata da una delle tv brasiliane più seguite nel paese. Sulla pagina Facebbok di Ettore Giannuzzi sono molteplici i commenti dei tifosi brasiliani che lo hanno attaccato sentendosi offesi dalla definizione che il ragazzo gli aveva riservato.

Il post di Ettorino è stato poi cancellato dalla sua pagina Facebook, dove è apparso un altro messaggio dai toni più moderati: “Mi spiego meglio: non ho niente contro il popolo brasiliano ma solo contro coloro che mi hanno insultato per 120’ minuti (durata della partita)”.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato anche il padre del ragazzo, che sempre sui social ha definito i tifosi brasiliani delle ‘scimmie’. Insulti e offese che oltre a generare sdegno mettono a rischio anche la partecipazione di Ettorito97 alle prossime competizioni eSports.