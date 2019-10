Esposito e il monito di Capello: “Non fare come Zaniolo”

“All’inizio ero abbastanza emozionato, è il sogno di chiunque giocare in Champions. Il mister chiede a tutti di dare il massimo e io cerco di essere a disposizione della squadra”. Sebastiano Esposito nonostante la giovane età ha già le idee chiare e i piedi che viaggiano.

Capello e la gaffe su Zaniolo

Il talento dell’Inter ha fatto il suo debutto in Champions e ai microfoni di Sky ha espresso tutta la sua gioia: “Ringrazio tutti per i complimenti”. Nel corso della stessa intervista c’è stato anche un curioso siparietto tra Esposito e Fabio Capello, ex allenatore e ora commentatore Sky.

All’affermazione di Paolo Condò, che riferendosi a Esposito ha paragonato il suo debutto in Champions a quello di Zaniolo, Capello ha risposto così: “Ecco, non prendere quella strada”. Una frase sibillina che ha creato un po’ di imbarazzo in studio interrotto da Ilaria D’Amico, che ha cercato di smorzare l’intento dell’ex allenatore: “Ma no, perché ha lasciato l’Inter. Intendeva questo…“, le parole della conduttrice che lasciano però ancora dubbi sul reale significato delle parole di Capello.