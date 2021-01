Esposto il ritratto di Patrick Zaki in piazza del Campidoglio. Il 7 febbraio 2020 Patrick Zaki, un giovane ricercatore dell’Università di Bologna, è stato arrestato al Cairo, in Egitto, con l’accusa di diffondere false notizie e attentare alla sicurezza nazionale.

Da allora è in carcere in attesa di un processo. In tanti si sono mobilitati per chiedere la sua liberazione: i consiglieri dell’assemblea capitolina hanno votato all’unanimità una mozione d’aula a sostegno di Patrick Zaki. Così oggi abbiamo esposto il ritratto di Patrick in piazza del Campidoglio.

L’iniziativa è stata lanciata dall’associazione Inoltre – Alternativa Progressista che ha promosso la richiesta a enti e istituzioni di affiggere il ritratto del giovane ricercatore sulle facciate delle rispettive sedi istituzionali e la condivisione di una lettera che ne chiede la scarcerazione.

Magliana, clochard trovata senza vita vicino una baracca

Undicesima vittima da inizio inverno. La donna aveva 54 anni. Sul posto è intervenuta la polizia ed il medico legale. L’ipotesi che sia morta di freddo è plausibile considerato che non ci sono segni di violenza almeno apparenti.

Magliana, clochard trovata senza vita vicino una baracca: undicesima vittima da inizio inverno.

È stata trovata morta, accanto la baracca che condivideva con il compagno, a pochi metri da una roulotte abbandonata in via della Magliana. Nel pomeriggio del 25 gennaio, a Roma è stata così segnalata l’undicesima vittima del freddo.