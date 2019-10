Espulsione Ribery, quanto rischia il francese della Fiorentina

Il nervosismo si è palesato intorno al 75’, quando Ribery è stato sostituito da Boateng. Il francese non ha preso bene il cambio e non ha fatto nulla per nasconderlo. E’ arrivato in panchina sbraitando, se l’è presa un po’ con tutti. Non voleva uscire, come gli capita spesso.

A fine gara Montella ha minimizzato l’accaduto: “Mi piacciono i giocatori che hanno queste reazioni. Lui non voleva uscire ed è stato composto nel dimostrarlo”. Non è la prima volta che Ribery esterna la sua stizza al momento della sostituzione, ma il peggio ieri sera doveva ancora accadere.

Ribery espulso dopo il 90’ quanto rischia

Ribery infatti, al termine della gara, si è fatto sotto ai giudici di gara, ha urlato le sue ragioni senza freni. Un comportamento che ha portato all’espulsione del francese anche dopo il 90’. Un cartellino rosso ufficializzato anche dalla Lega.

Brutte notizie quindi per la Fiorentina, Ribery infatti rischia uno stop medio-lungo. L’espulsione diretta, infatti, porta a due giornate di squalifica. In più il comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro potrebbe portare ad uno stop più lungo per il francese, che rischia addirittura 3 giornate di stop. La Fiorentina è comunque pronta a fare ricorso.