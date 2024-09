Esseri Umani di Marco Mengoni, il significato del brano spiegato dalla Parent Coach Danyla De Vincentiis

Inizia una nuova stagione di “A Casa di Amici“, il programma di Radio Roma News (canale 14 del digitale terrestre Lazio) condotto da Giulia Capobianco. Così per la passata stagione, anche quest’anno, il programma ospita “L’Anglo del Parent Coach”, la rubrica che vede protagonista la Dottoressa Danyla De Vincentiis.

In questa prima puntata della nuova stagione la professionista ha analizzato il significato del celebre brano di Marco Mengoni “Esseri umani”, una canzone che invita a riflettere sulla tenace paura di essere fragili e, conseguentemente, sulla tenace paura di mostrarci fragili dinnanzi ad una società che impone l’apparire e non l’essere.

“L’essere umano – spiega la Parent Coach ai microfoni di Radio Roma – è molto complesso. Gli esseri umani, quindi noi stessi, sono l’unione di tante emozioni, di tante sensazioni ed esperienze. Spesso e volentieri, purtroppo, capita di non essere a contatto con quelle che sono le nostre vere emozioni e non ne siamo nemmeno consapevoli. Oppure, la nostra società ci impone di negarci completamente a qualsiasi tipo di emozione, in particolare quelle che mostrano la nostra fragilità, la nostra vulnerabilità… “

Ma come sconfiggere la paura? “Il discorso è molto ampio. Alla base c’è sicuramente un percorso psicologico, imprescindibile. Come primo passo importante però, la paura va ‘contattata’. Dobbiamo entrare in contatto con ciò che ci fa paura, capire cosa ci fa paura, e cercare di affrontarla, non di rimuoverla. Tutto questo, di conseguenza, genera una spirale positiva che porta a mettere in luce qualsiasi problematica”.

Per approfondire il tutto vi lasciao l’estratto con l’intervento completo della Dottoressa Danyla De Vincentiis a Radio Roma News TV.