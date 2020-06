Estate 2020 coronavirus Italia, mare: le Bandiere blu di Lazio, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Basilicata e Calabria

Come ogni anno l’attenzione sullo stato di salute del nostro mare cresce in maniera esponenziale quando si avvicina o entra ufficialmente in scena l’estate e per quest’anno 2020 così particolarmente martoriato dalla terribile sciagura della emergenza covid-19 sembra che, di fatto, l’interesse per le cosiddette Bandiere blu italiane sia ancora più alto.

Com’è la situazione in Italia? Quali sono le bandiere blu 2020 garantite? Ecco qual è la situazione nelle regioni italiane, in particolare riferimento alle regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, e ancora Liguria, Lombardia, Abruzzo, Basilicata e Calabria.

Estate 2020 coronavirus Italia, bandiere blu Regione Campania

Queste le bandiere blu di Napoli e Salerno

Napoli

Anacapri – Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra

Massa Lubrense – Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Recommone

Vico Equense – Bikini, Scrajo Mare,Marina di Vico/Marina di Seiano Ovest Porto, Capa La Gala

Sorrento – San Francesco/Marina Grande, Riviera di Massa

Piano di Sorrento – Marina di Cassano

Salerno

Montecorice – Baia Arena, Spiaggia Capitello, Spiaggia Agnone, San Nicola

Ispani – Ortoconte/Capitello

Capaccio – Licinella, Varolato/La Laura/Casina D’Amato, Torre di Paestum/Foce Acqua dei Ranci

Agropoli – Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Torre San Marco, Trentova

Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca

Casal Velino – Dominella/Torre, Lungomare/Isola

Sapri – San Giorgio, Cammarelle

Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella

San Mauro Cilento – Mezzatorre

Vibonati – Santa Maria Le Piane, Torre Villammare, Oliveto

Pollica – Acciaroli, Pioppi

Positano – Spiaggia Grande, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Fornillo

Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro

Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea

Estate 2020 coronavirus Italia, bandiere blu Regione Emilia Romagna

Ferrara

Comacchio – Lido Spina, Lido di Volano/Nazioni/Pomposa/Lido degli Scacchi/Garibaldi, Lido degli Estensi

Cesenatico – Zadina, Ponente, Levante(Valverde, Villamarina)

Cervia – Milano Marittina/Pinarella

Ravenna – Casal Borsetti, Lido di Dante/Lido di Classe, Lido di Savio, Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/Lido Adriano, Marina Romea/Porto Corsini

Rimini

Misano Adriatico – Punto Dieci/Porto Verde, Rio Alberello

Cattolica – Regina dell’Adriatico

Bellaria Igea Marina – Igea Marina

Estate 2020 coronavirus Italia, bandiere blu Regione Friuli-Venezia Giulia

Gorizia

Grado – Spiaggia Principale, Costa Azzura, Pineta

Lignano Sabbiadoro – Lido

Estate 2020 coronavirus Italia, bandiere blu Regione Lazio

Questa invece è l’attuale situazione nella Regione Lazio con particolare riferimento all’area di Latina e di Roma.

Latina

San Felice Circeo – Litorale

Sabaudia – Lungomare

Ventotene – Cala Nave

Latina – Latina Mare

Terracina – Levante, Ponente

Gaeta – Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo

Sperlonga – Lago Lungo, Bazzano, Ponente, Levante

Roma

Anzio – Tor Caldara, Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Marechiaro, Lido Di Lavinio, Lido Dei Pini, Colonia

Trevignano Romano – Via della Rena

Estate 2020 coronavirus Italia, bandiere blu Regione Liguria

Andiamo a vedere invece quali sono le bandiere blu per Genova e Imperia, La Spezia e Savona e tutta la regione ligure:

Genova

Sestri Levante – Baia delle Favole, Baia Portobello

Camogli – Spiaggia Camogli Centro/Levante, San Fruttuoso

Santa Margherita Ligure – Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, Paraggi

Lavagna – Lungomare

Chiavari – Zona Gli Scogli-Spiaggia Porto

Moneglia – Levante, Centrale, La Secca

Imperia

Bordighera – Zona Ovest di Capo Sant’Ampelio, Zona Est di Capo Sant’Ampelio

Taggia – Arma di Taggia

San Lorenzo al Mare – U Nostromu/Prima Punta, Baia delle Vele

Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Prino e Foce, Borgo Marina

Riva Ligure – Ex Bungalow/Centro

Santo Stefano al Mare – Baia Azzurra, Il Vascello

Sanremo – Rio Foce, Tre Ponti, Imperatrice, Corso Marconi, Bussana

Diano Marina – Diano Marina

La Spezia

Framura – Spiaggia La Vallà-Apicchi, Fornaci (Spiaggia confine Deiva Marina)

Lerici – Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo

Ameglia – Fiumaretta

Levanto – La Pietra, Casinò, Ghiararo

Bonassola – Lato Est e Lato Ovest

Savona

Ceriale – Litorale

Noli – Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/Chiariventi

Bergeggi – Il Faro, Villaggio del Sole

Finale Ligure – Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato

Borghetto Santo Spirito – Litorale

Celle Ligure – Levante, Ponente

Pietra Ligure – Ponente

Spotorno – Lido

Loano – Spiaggia di Loano

Albisola Superiore – Lido

Varazze – Arrestra – Ponente Teiro – Piani D’Invrea

Albissola Marina – Lido

Savona – Fornaci

Estate 2020 coronavirus Italia, bandiere blu Regione Lombardia

Questo è invece ciò che riguarda la Lombardia:

Brescia

Gardone Riviera – Spiaggia Lido, Spiaggia Casinò

Estate 2020 coronavirus Italia, bandiere blu Regione Marche

Ancona

Numana – Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta

Sirolo – Sassi neri/San Michele/Urbani

Senigallia – Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente

Ancona – Portonovo

Cupra Marittima – Lido

San Benedetto del Tronto – Riviera delle Palme

Grottammare – Spiaggia Sud, Spiaggia Nord

Fermo – Marina Palmense, Lido di Fermo Casabianca

Pedaso – Lungomare dei Cantautori

Civitanova Marche – Lungomare Nord, Lungomare Sud

Potenza Picena – Lido Nord/Centro, Lido Sud

Pesaro e Urbino

Mondolfo – Marotta

Gabicce Mare – Lido

Fano – Nord,Torrette, Sassonia

Pesaro – Sottomonte, Ponente/Levante

Estate 2020 coronavirus Italia, bandiere blu Regione Abruzzo

Cosa succede invece a Chieti e L’Aquila e nell’Abruzzo?

Chieti

San Salvo – San Salvo Marina

Vasto – Punta Penna, Vignola

Fossacesia – Fossacesia Marina

Villalago – Villalago

Scanno – Acquevive – Gestione Ciccotti, Parco dei Salici

Silvi – Parco Marino Torre del Cerrano, Arenile Sud, Lungomare Centrale

Giulianova – Lungomare Zara

Pineto – S. Maria A Valle Nord, S. Maria a Valle Sud, Torre Cerrano, Corfù, Villa Fumosa, Lungomare dei Pini/Pineta Catucci

Roseto degli Abruzzi – Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare Centrale

Tortoreto – Spiaggia del Sole

Estate 2020 coronavirus Italia, bandiere blu Regione Basilicata

Questo è il quadro della regione lucana:

Matera

Bernalda – Lido di Metaponto

Pisticci – Lido San Basilio, Lido 48

Nova Siri – Lido

Policoro – Lido Nord e Sud

Potenza

Maratea – Santa Teresa/Calaficarra, Macarro/Illicini/Nera, Castrocucco/Secca di Castrocucco, Acquafredda

Estate 2020 coronavirus Italia, bandiere blu Regione Calabria

Tanto attesa, in quanto meta turistica tra le principali, ecco invece la situazione bandiere blu in Calabria:

Catanzaro

Soverato – Baia Dell’Ippocampo

Sellia Marina – Località Ruggero/San Vincenzo-Sena/Jonio-Rivachiara

Praia a mare – Camping Internazionale/Punta Fiuzzi

Roseto Capo Spulico – Lungomare

Trebisacce – Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni – Viale Magna Grecia – Riviera delle Palme)

Tortora – La Pineta/Fiume Noce

Villapiana – Villapiana Scalo, Villapiana Lido

San Nicola Arcella – Arcomagno/Canale Grande Marinella

Rocca Imperiale – Marina di Rocca Imperiale

Melissa – Litorale Torre Melissa

Cirò Marina – Punta Alice – Cervana/Madonna di mare

Roccella Jonica – Lido

Siderno – Spiaggia di Siderno

Vibo Valentia

Tropea – Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno

