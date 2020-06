Estate 2020, coronavirus: per fare il bagno al mare serve la mascherina?

Nonostante per molti andare al mare sia in questi ultimi giorni diventata già una pratica abbastanza diffusa, con l’entrata ufficiale dell’estate 2020 sono diverse le persone che si trovano a porsi una domanda cruciale, frutto della confusione, della preoccupazione e del timore del momento dovuto al coronavirus. Ovvero: per andare al mare serve la mascherina?

Uno dei maggiori interrogativi di tanti italiani, specie quelli che non hanno modo e tempo di poter continuare a aggiornarsi a livello quotidiano su norme e divieti e obblighi e indicazioni per l’accesso agli stabilimenti balneari, è proprio questo: devo portare la mascherina oppure no quando vado in spiaggia?

Per chi sta per andare al mare il dubbio è se indossare la mascherina oppure no. Secondo tutte le indicazioni nazionali, la mascherina è obbligatoria per chi scende in spiaggia fino ad arrivare all’ombrellone.

Una volta preso possesso del lettino la mascherina non serve più e l’abbronzatura sarà uguale a quella di tutti gli anni. Ma non finisce qui: se ci si vuole spostare, per andare al bar all’interno dello stabilimento, bisogna indossarla di nuovo.

Anche in acqua la mascherina non è indispensabile ogni volta che è assicurato il distanziamento di almeno un metro.

Quindi per andare al mare il punto è: mantenere la distanza di sicurezza con gli altri bagnanti.

Estate 2020 al mare: in acqua un metro di distanza tra persone e no assembramenti

I lidi balneari devono assicurare almeno 10 m2 per ogni ombrellone e lettini, sedie, sdraio e ogni altra struttura da spiaggia vanno posizionate ad almeno 1,5 m di distanza.

Ma attenzione a rispettare la distanza di sicurezza anche in acqua. Fare il bagno in mare si può ma senza creare assembramenti: almeno un metro dalla altre persone non conviventi e indossare la mascherina protettiva se gli spazi sono ridotti.

Come andare al mare in spiaggia libera e come fare il bagno

Andare al mare stando sulla spiaggia libera non è vietato ma è obbligatorio seguire delle regole che impediscano gli assembramenti di persone.

Spetta ai sindaci delle località balneari stabilire i criteri di accesso alle spiagge libere, quindi non si esclude la possibilità che possano esserci regole diverse a seconda del Comune.

La normativa nazionale prevede che “I sindaci e/o agli altri enti locali competenti a dover applicare ogni adeguata misura volta a garantire condizioni di riduzione dei rischi e, ove necessario, a definire attività di vigilanza sul rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge, a regolamentare gli accessi per consentire il distanziamento interpersonale, individuare le procedure di sanificazione delle attrezzature e delle aree comuni.”

Questo implica che nella gran parte dei casi anche per accedere alla spiaggia libera si dovrà prenotare tramite App. Ma sarà proprio così? A guardare i primi giorni di mare e alla grande facilità tramite cui chiunque, in vari momenti della giornata, specie del weekend, hanno fatto accesso al mare, la situazione non sembra molto uniforme. Altro discorso è il comportamento dei bagnanti, che sembrano aver coscienza dei rischi assumendo prevenzioni e azioni di importante saggezza.

