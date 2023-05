Estate Romana – Gotor: “Grazie alla Commissione cultura per il via libera al provvedimento sulle arene cinematografiche estive”

Estate Romana – Gotor: “Grazie alla Commissione cultura per il via libera...

“La Commissione Capitolina Cultura, presieduta da Erica Battaglia, ha dato questa mattina il suo via libera a maggioranza allo schema di delibera che sottoporrò oggi pomeriggio all’approvazione della Giunta e che prevede il sostegno a due progettualità di rilevante interesse pubblico, finalizzate alla realizzazione di arene e di festival cinematografici in vari luoghi della città: quelle della Fondazione Cinema per Roma e quelle della Fondazione Piccolo America che potranno essere così fruite gratuitamente dalla cittadinanza.

Si tratta di progetti di alto valore culturale che hanno caratteristiche specifiche uniche e che consentono di ampliare la fruizione dello spazio urbano pubblico e garantire un’ampia partecipazione e aggregazione socio-culturale, garantendo la massima accessibilità ed inclusione, per tutte le fasce sociali.

Questi progetti si inseriscono nel solco delle scelte già fatte da questa Amministrazione in materia di sostegno e rilancio della fruizione del prodotto cinematografico, con la promozione dei carnet Vivi Cinema e Teatro, e di rilancio di arene estive, che è uno dei punti di forza del bando dell’Estate Romana 2023-2024.

Voglio esprimere il mio ringraziamento alla presidente Battaglia e a tutti i consiglieri che hanno partecipato alla riunione della Commissione per il loro lavoro, che è stato di fondamentale rilevanza per l’approvazione di un atto importante per la realizzazione della politica culturale di Roma Capitale.”

Così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

Max

———