Estrazioni 26 novembre 2019: i numeri vincenti di Lotto e Superenalotto

Le estrazioni di martedì 26 novembre 2019 per i concorsi di Lotto e Superenalotto. Riportiamo di seguito tutte le combinazioni vincenti per le estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi, 26 novembre 2019.

Ecco tutti i numeri vincenti dei principali concorsi italiani con particolare attenzione alla sestina del Superenalotto che per l’estrazione odierna ha un montepremi in palio pari a 37 milioni e 500 mila euro. Di seguito tutti i numeri estratti per i concorsi di oggi, 26/11/2019 per Lotto e Superenalotto.

Estrazioni Lotto 26 novembre 2019

BARI 88 26 64 43 61

CAGLIARI 49 30 41 34 13

FIRENZE 12 87 50 2 18

GENOVA 35 53 3 73 21

MILANO 16 1 85 67 39

NAPOLI 79 22 41 65 21

PALERMO 79 58 39 12 86

ROMA 59 85 34 36 28

TORINO 40 53 45 34 61

VENEZIA 42 27 43 47 20

NAZIONALE 3 21 35 84 46

SuperEnalotto 26 novembre 2019: estrazione di oggi

21 22 35 63 76 79

Numero Jolly 38

Superstar 60