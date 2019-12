Estrazioni 3 dicembre 2019: i numeri vincenti di Lotto e SuperEnalotto in diretta

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto 3 dicembre 2019. I risultati delle estrazioni di oggi, martedì 3 dicembre 2019, in diretta su Italia Sera con tutte le combinazioni vincenti per i concorsi di Lotto e SuperEnalotto.

A partire dalle ore 20 gli aggiornamenti in tempo reale con tutti i numeri vincenti delle ruote del Lotto e la sestina del SuperEnalotto live. Per il gioco del SuperEnalotto il jackpot in palio per l’estrazione odierna è pari a 40 milioni e 500 mila euro. Ecco di seguito tutti i numeri estratti oggi, 03/12/2019, per Lotto e SuperEnalotto.

Estrazioni Lotto 3 dicembre 2019

BARI 47 55 4 87 54

CAGLIARI 61 55 28 79 42

FIRENZE 59 61 2 12 17

GENOVA 77 17 50 69 60

MILANO 84 7 52 21 42

NAPOLI 80 27 17 83 45

PALERMO 60 87 31 85 59

ROMA 78 14 81 33 82

TORINO 22 2 49 54 7

VENEZIA 74 33 13 18 63

NAZIONALE 51 65 55 66 27

SuperEnalotto 3 dicembre 2019: estrazione di oggi

Numeri estratti 4 83 5 48 22 8

Numero Jolly 47

SuperStar 66