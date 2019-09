Estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto: si riparte da 5,7 mln di euro

Dopo che nell’ultima estrazione, quella di martedì scorso, è stato centrato un ‘6’ da ben 66 milioni e 369 mila euro (a fronte della giocata di una schedina da 5 euro), oggi si riparte con un Jackpot da 5,7 milioni di euro. Al via dunque con una nuova serata carica di speranze ed ‘aspettative’ sul fronte delle estrazioni del SuperEnalotto, del Lotto, e del 10eLotto.

Tra mcirca un’ora avremo la sequenza dei numeri vincenti estratti per questo concorso Sisal, il 113 del 2019, con la fortunata estrazione di martedì, grazie alla quale stasera possiamo contare su un ‘lieve’ (ad avercene!) rialzo, di alcune delle quote del gioco, rispetto ad altre che invece ristagnano ancora nei minimi storici. Ora, senza scomodare la cifra record dei 209 milioni di euro vinti a Lodi il mese scorso con soli 2 euro (tanto costava la schedina fortunata), come dicevamo non sono comunque certo pochi i 5,7 milioni di euro che caratterizzano l’imminente estrazione. A rendere comunque appetibile questo Jackpot ‘di ripartenza’, è la somma dei concorsi successivi all’ultimo 6, nei quali sono mancati i 5+, e con il 50% del montepremi relativo alla II categoria di premio (l’altra metà è il montepremi di ripartenza) che, per l’appunto, incide ‘in meglio’ sull’attuale Jackpot..

Per quei pochissimi che ne masticano poco, ricordiamo che le cosiddette ‘ruote’ dove andranno poi a collocarsi i numeri estratti sono 11: dieci sono come da tradizione rappresentate da diversi capoluoghi di provincia italiani (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, e Venezia) mentre, l’undicesima, è la ‘Nazionale’.

Intorno alle 20 ‘Italia Sera’ si collegherà in diretta per rivelarvi l’estrazione dei numeri vincenti, sperando di portare fortuna a qualche nostro lettore… A più tardi!

SuperEnalotto, estrazione di oggi: giovedì 17 settembre 2019

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Estrazione n.113, alle 20 di giovedì 19 settembre 2019

NAZIONALE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

10eLotto, i 20 numeri vincenti dell’estrazione del Lotto di giovedì 17 settembre 2019:

NUMERO ORO

DOPPIO ORO

Max