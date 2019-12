Estrazioni giovedì 19 dicembre 2019 Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: risultati e numeri vincenti

Estrazioni 19 dicembre 2019 di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I risultati del giorno di Lotto e SuperEnalotto alle ore 20 con tutti i numeri vincenti per i principali concorso della lotteria italiana.

Spazio alle estrazioni di tutte le ruote del Gioco del Lotto, la sestina del SuperEnalotto e l’estrazione delle 20.00 del 10eLotto. Stasera in diretta su Italia Sera tutti gli aggiornamenti live con l’ultima estrazione di Lotto e SuperEnalotto: le quote, le vincite e tutto quello che c’è da sapere sull’estrazione del giovedì, la seconda della settimana.

In attesa del Natale, ecco l’estrazione odierna di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. In più, sempre questa sera, riporteremo la combinazione del Simbolotto con i cinque simboli estratti oggi, giovedì 19/12/2019. Per il concorso di oggi del SuperEnalotto il jackpot in palio è di 42 milioni e 500 mila euro. Per verificare la vincita della schedina ecco a seguire le combinazioni per i principali concorsi della lotteria di oggi.

Estrazioni Lotto 19 dicembre 2019

BARI 46 63 61 8 60

CAGLIARI 79 3 74 37 57

FIRENZE 6 67 56 88 47

GENOVA 49 86 68 30 62

MILANO 80 5 76 2 20

NAPOLI 75 89 71 80 48

PALERMO 19 70 2 54 90

ROMA 60 44 35 13 18

TORINO 86 19 73 22 1

VENEZIA 12 71 79 87 85

NAZIONALE 76 21 71 33 41

SuperEnalotto 19 dicembre 2019: risultati e numeri vincenti

Combinazione vincente 3 14 25 43 74 80

Numero Jolly 62

SuperStar 80

10eLotto oggi 19 dicembre 2019

Numeri estratti 3 5 6 12 19 44 46 49 60 61 63 67 70 71 74 75 79 80 86 89

Numero Oro 46

Doppio Oro 46 63

Estrazione Simbolotto 19/12/2019

I cinque simboli estratti oggi, giovedì 19 dicembre 2019, sono disponibili nell’apposito articolo con i numeri e relativi simboli vincenti: Simbolotto oggi 19 dicembre 2019: risultati e simboli vincenti.