Estrazioni, Lotto e Superenalotto 28 settembre 2019: numeri vincenti e risultati in diretta

Questa sera, sabato 28 settembre 2019, tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. In diretta su ItaliaSera.it alle ore 20 le estrazioni in tempo reale dei principali concorsi italiani.

Dopo aver visto i numeri estratti nel corso delle ultime estrazioni di Lotto e Superenalotto, in questa pagina stasera scopriremo in tempo reale i numeri estratti sulle ruote del Lotto, la sestina vincente del Superenalotto e l’estrazione serale del 10eLotto. Grande attesa per le estrazioni del Superenalotto che per il concorso n. 117 del 28/09/19 vede il jackpot a quota 9.700.000 euro.

Lotto 28 settembre 2019

BARI 03 79 64 28 04

CAGLIARI 68 03 87 48 07

FIRENZE 86 07 25 15 75

GENOVA 34 51 53 23 80

MILANO 65 72 04 61 28

NAPOLI 41 02 07 39 26

PALERMO 38 70 46 73 41

ROMA 81 62 23 79 45

TORINO 19 68 22 55 81

VENEZIA 87 89 22 64 68

NAZIONALE 43 31 44 73 08

Estrazione Superenalotto 28 settembre 2019

Numeri vincenti: 82 75 66 77 49 37

Numero Jolly: 31

SuperStar: 08

10eLotto 28 settembre 2019

Numeri vincenti: 02 03 07 19 25 34 38 41 51 62 64 65 68 70 72 79 81 86 87 89

Numero Oro: 03

Doppio Oro: 03 79

In attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi, 28 settembre 2019, riportiamo di seguito i numeri estratti nel corso delle ultime estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, ecco i concorsi di giovedì 26 settembre.

Lotto 26 settembre 2019

BARI 27 59 63 31 85

CAGLIARI 84 6 17 90 47

FIRENZE 38 1 84 82 31

GENOVA 31 5 41 80 72

MILANO 79 38 82 10 62

NAPOLI 81 23 84 57 46

PALERMO 34 73 1 65 42

ROMA 5 39 62 21 82

TORINO 57 72 74 56 82

VENEZIA 14 56 40 64 18

NAZIONALE 21 15 59 14 1

Superenalotto 26 settembre 2019

Sestina vincente: 17 20 42 44 83 90

Numero Jolly: 18

SuperStar: 37

10 e Lotto 26 settembre 2019

Numeri estratti: 03 28 29 30 31 35 37 54 55 56 57 63 64 69 77 79 82 83 84 88

Numero Oro: 35

Doppio Oro: 30

Come spesso ricordiamo il gioco del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono concorsi a pagamento. Come riportato anche sul sito ufficiale di questi famosi concorsi, il gioco d’azzardo può diventare una malattia ed è quindi bene giocare responsabilmente.

Tutti coloro che hanno problemi con il gioco d’azzardo possono contattare il numero verde nazionale dedicato alle problematiche legate al gioco d’azzardo (TVNGA) messo a disposizione dall’Istituto Superiore di Sanità. Per ulteriori informazioni a riguardo è disponibile una pagina informativa sul sito GiocareResponsabile.it.