Estrazioni Lotto Simbolotto SuperEnalotto giovedì 16 gennaio 2020: i numeri vincenti

Estrazioni Lotto, Simbolotto e SuperEnalotto di giovedì 16 gennaio 2020. I risultati dell’estrazione di oggi in diretta per i concorsi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con le combinazioni vincenti di tutti i principali giochi della lotteria italiana ed i numeri estratti per Simbolotto e 10eLotto.

Daalle ore 20 gli aggiornamenti live su Italia Sera con le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto, i numeri estratti, i ritardatari e le quote in tempo reale per i concorsi di giovedì 16/01/2020. Per il SuperEnalotto di oggi il jackpot della sestina vincente è pari a 61 milioni e 500 mila euro.

Lotto oggi estrazione 16 gennaio 2020

BARI 38 30 61 87 34

CAGLIARI 63 90 13 38 46

FIRENZE 27 16 11 52 70

GENOVA 63 48 30 16 29

MILANO 41 26 15 63 22

NAPOLI 37 45 66 21 20

PALERMO 25 10 74 87 78

ROMA 7 58 66 85 78

TORINO 70 74 53 27 49

VENEZIA 90 26 34 45 76

NAZIONALE 51 57 9 19 34

SuperEnalotto oggi estrazione vincente

Numeri vincenti 22 29 50 53 72 83

Numero Jolly 77

SuperStar 85

Simbolotto oggi 16/01/2020

I numeri vincenti del Simbolotto di oggi, giovedì 16/01/2020, sono i seguenti e sono estratti sulla ruota di Bari, ruota di riferimento per tutto il mese di gennaio. Dopo aver visto i numeri vincenti di Lotto e SuperEnalotto ecco i risultati del concorso del Simbolotto di oggi. Per gli ultimissimi aggiornamenti collegati nella nostra sezione dedicata alle estrazioni in diretta.