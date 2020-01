Estrazioni Lotto Simbolotto SuperEnalotto martedì 14 gennaio 2020: i numeri vincenti

Estrazioni Lotto, Simbolotto e SuperEnalotto di martedì 14 gennaio 2020. I risultati dell’estrazione di oggi in diretta per i concorsi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con le combinazioni vincenti di tutti i principali giochi della lotteria italiana ed i numeri estratti per Simbolotto e 10eLotto.

Daalle ore 20 gli aggiornamenti live su ItaliaSera.it con le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto, i numeri estratti, i ritardatari e le quote in tempo reale per i concorsi di martedì 14/01/2020. Per il SuperEnalotto di oggi il jackpot della sestina vincente è pari a 60 milioni e 400 mila euro.

Lotto oggi estrazione 14 gennaio 2020

BARI 57 52 48 26 31

CAGLIARI 5 32 2 72 78

FIRENZE 25 88

GENOVA 54 68 2 86 40

MILANO 14 50 25 47 43

NAPOLI 81 46 41 50 66

PALERMO 86 58 64 50 46

ROMA 11 26 28 69 44

TORINO 48 76 88 72 13

VENEZIA

NAZIONALE

SuperEnalotto oggi estrazione vincente

Numeri vincenti

Numero Jolly

SuperStar

10eLotto di oggi serale

Numeri estratti

Numero Oro

Doppio Oro