Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi, 12 ottobre 2019: i numeri vincenti in diretta

Le estrazioni di sabato 12 ottobre 2019 in diretta su ItaliaSera.it con tutti i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Tra pochi minuti su questa pagina le estrazioni in tempo reale dei principali concorsi italiani: i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto saranno svelati live su Italia Sera con aggiornamenti istantanei.

I concorsi di oggi, 12/10/2019, rappresentano le estrazioni numero 123. Il jackpot in palio per il Superenalotto di oggi è pari a 16.600.000 euro, ancora ben lontano dal montepremi record di 209 milioni vinto a Lodi. Nonostante ciò l’attenzione verso i concorsi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto è sempre altissima e per questo come ogni settimana informiamo i lettori con le estrazioni in tempo reale.

Estrazioni Lotto 12 ottobre 2019

BARI 65 26 83 8 30

CAGLIARI 13 68 20 79 24

FIRENZE 38 5 18 30 45

GENOVA 87 79 39 4 53

MILANO 66 71 79 3 15

NAPOLI 43 85 47 50 78

PALERMO 56 4 89 71 37

ROMA 78 53 5 90 28

TORINO 34 10 70 28 33

VENEZIA 50 67 48 77 37

NAZIONALE 65 13 27 5 52

Superenalotto 12 ottobre 2019

Sestina vincente: 79 90 45 33 40 5

Numero Jolly: 78

SuperStar: 4

10eLotto 12 ottobre 2019

04 05 10 13 26 34 38 43 50 53 56 65 66 67 68 71 78 79 85 87

Numero Oro: 65

Doppio Oro: 65 26