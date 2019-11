Estrazioni oggi, 23 novembre 2019: i numeri vincenti di Lotto e Superenalotto in diretta

Le estrazioni di oggi, 23 novembre 2019, in diretta su Italia Sera a partire dalle ore 20. Tra pochi minuti su questa pagina le estrazioni di Lotto e Superenalotto in tempo reale, collegati per scoprire live i numeri estratti su tutte le ruote del Lotto e la sestina vincente del Superenalotto.

A partire dalle 20 di oggi, 23/11/2019, la diretta con i numeri vincenti dei concorsi di Lotto e Superenalotto, come ogni sabato sera la redazione del quotidiano online ItaliaSera.it riporta gli aggiornamenti sui principali concorsi a premi.

Per l’estrazione di oggi del Superenalotto il montepremi in palio è pari a 36.400.000 euro, i concorsi di oggi rappresentano i numeri 141 del 2019. Ecco a seguire tutte le combinazioni vincenti per Lotto e Superenalotto.

Estrazioni Lotto 23 novembre 2019

BARI 70 30 52 04 61

CAGLIARI 24 61 38 77 66

FIRENZE 10 22 57 01 83

GENOVA 40 34 39 29 59

MILANO 39 07 56 87 27

NAPOLI 83 10 08 02 74

PALERMO 82 13 20 48 19

ROMA 80 68 30 46 83

TORINO 47 57 21 37 56

VENEZIA 74 53 05 13 40

NAZIONALE 64 35 11 54 84

SuperEnalotto 23 novembre 2019: estrazione di oggi

Numeri estratti: 52 12 61 29 72 79

Numero Jolly: 57

SuperStar: 73