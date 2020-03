Estrazioni SuperEnalotto Lotto Simbolotto 10eLotto giovedì 19 marzo 2020: numeri vincenti estratti oggi

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto giovedì 19 marzo 2020. Le estrazioni dei principali concorsi della lotteria italiana tornano oggi, giovedì 19 marzo 2020, in diretta su Italia Sera con tutti i risultati ed i numeri estratti.

Dalle ore 20 gli aggiornamenti in tempo reale con i numeri vincenti estratti sulle ruote del Lotto, la sestina vincente del SuperEnalotto, i simboli del Simbolotto e l’estrazione serale del 10eLotto. Appuntamento alle 20 qui su ItaliaSera.it con tutti gli ultimi aggiornamenti relativi ai principali giochi della lotteria italiana.

Se non visualizzi i numeri estratti clicca qui per aggiornare la pagina

Estrazione Lotto 19 marzo 2020

BARI 32 2 61 56 52

CAGLIARI 50 4 71 45 53

FIRENZE 5 80 21 22 66

GENOVA 68 60 1 76 14

MILANO 86 89 9 35 27

NAPOLI 20 3 11 75 78

PALERMO 75 50 86 78 13

ROMA 89 34 76 10 50

TORINO 61 44 77 2 32

VENEZIA 38 64 37 70 65

NAZIONALE 47 37 34 22 87

SuperEnalotto giovedì 19 marzo 2020 numeri vincenti

Numeri vincenti 7 11 17 28 29 50

Numero Jolly 41

SuperStar 59

10eLotto estrazione serale 19 marzo 2020

Numeri estratti 2 3 4 5 20 21 32 34 38 44 50 60 61 64 68 71 75 80 86 89

Numero Oro 32

Doppio Oro 32 2

Simbolotto martedì 19/03/2020

I numeri vincenti del Simbolotto di giovedì 19/03/2020 sono estratti sulla ruota di Firenze. Per seguire gli aggiornamenti in diretta per il Simbolotto vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata alle estrazioni in diretta con tutti i numeri ritardatari, numeri fortunati e molto altro.