Estrazioni SuperEnalotto Lotto Simbolotto sabato 18 gennaio 2020: i numeri vincenti

Estrazioni SuperEnalotto Lotto Simbolotto di sabato 18 gennaio 2020. I risultati dell’estrazione di oggi in diretta su Italia Sera con tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto, la sestina vincente del SuperEnalotto e l’estrazione serale del 10eLotto. Spazio anche al concorso del Simbolotto con i cinque simboli vincenti.

A partire dalle ore 20.00 gli aggiornamenti live su ItaliaSera.it con le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto, i numeri estratti, i ritardatari e le quote in tempo reale per i concorsi di sabato 18/01/2020. Per il SuperEnalotto la sestina vincente prevede un jackpot di 62.700.000 euro poiché nell’estrazione di giovedì non è stato registrato alcun ‘6’ o ‘5+1’.

Lotto oggi estrazione 18 gennaio 2020

BARI 50 69 66 53 85

CAGLIARI 05 81 46 82 37

FIRENZE 71 40 73 41 74

GENOVA 57 10 51 35 16

MILANO 73 28 87 15 88

NAPOLI 22 77 89 19 41

PALERMO 14 09 04 03 34

ROMA 40 15 45 35 11

TORINO 08 30 01 72 50

VENEZIA 49 43 76 20 38

NAZIONALE 80 18 48 02 67

SuperEnalotto oggi estrazione vincente

Numeri vincenti 26 – 28 – 32 – 50 – 79 – 87

Numero Jolly 01

SuperStar 72

Simbolotto oggi 18/01/2020

I numeri vincenti del Simbolotto di oggi, sabato 18/01/2020, sono i seguenti e sono estratti sulla ruota di Bari, ruota di riferimento per tutto il mese di gennaio 2020. Dopo aver visto i numeri vincenti di Lotto e SuperEnalotto ecco i risultati del concorso del Simbolotto di oggi. Per gli ultimissimi aggiornamenti collegati nella nostra sezione dedicata alle estrazioni in diretta.