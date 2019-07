Etna, il vulcano oggi in eruzione. Ultime notizie

L’Etna ha avviato una nuova eruzione. Uno dei crateri sommitali ha iniziato infatti una nuova fase di attività stromboliana, con una colata lavica e dei boati. L’eruzione, con fontane di lava spettacolari, riguarda la parte desertica del vulcano, sulla sommità, ed è visibile attraverso le telecamere termiche dell’Oe-Ingv. Collegamento webcam: eruzione dell’Etna

Etna: ultima eruzione, oggi 19 luglio 2019. Le immagini webcam

Aggiornamento ore 8.00

Una grande intensità e una notevole energia si sta sprigionando durante l’eruzione, come testimonia il livello alto dei condotti magmatici del vulcano, rilevato dall’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania.

Per il momento, comunque, l’eruzione dell’Etna non ha alcun impatto sulle attività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini.

Aggiornamento ore 9.00

L’INGV ha comunicato che “continua l’intermittente attività esplosiva al Nuovo Cratere di Sud-Est dell’Etna, che è iniziata il 14 luglio. Molte esplosioni lanciano modeste quantità di materiale incandescente e tutte producono piccoli sbuffi di cenere. Non si nota alcuna tendenza chiara in questa attività, né in aumento né in diminuzione, e l’ampiezza del tremore vulcanico si attesta su livelli medi-bassi”.

Aggiornamento ore 10.00