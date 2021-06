Euro 2020, Belgio e la super-Danimarca agli ottavi

Belgio e Danimarca agli ottavi di finale di Euro 2020 come prima e seconda del Girone B del torneo. Il Belgio, che chiude a 9 punti dopo 3 vittorie, batte la Finlandia per 2-0 grazie all’autorete di Hradecky (74′) e alla rete di Lukaku (81′). La Danimarca compie un’impresa battendo la Russia per 4-1 e acciuffando la seconda piazza per la miglior differenza reti (+1) rispetto alle altre due selezioni del girone. I danesi aprono le marcature con Damsgaard al 38′ e raddoppiano al 59′ con Poulsen. La Russia accorcia le distanze al 70′ con il rigore di Dzyuba ma la Danimarca riprende il largo con Christensen (79′) e Maehle (82′) prendendosi il secondo posto e staccando il biglietto per gli ottavi. La Finlandia è terza, con pochissime chance di ripescaggio, e la Russia chiude quarta: è eliminata.