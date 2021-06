Euro 2020, Busquets positivo al covid: Spagna col fiato sospeso

Sergio Busquets, capitano della Spagna, positivo al coronavirus ad una settimana dall’esordio delle Furie Rosse a Euro 2020. La sfida con la Svezia è in programma il 14 giugno. Busquets, asintomatico, è rientrato a Barcellona. I contatti stretti del giocatore, compresi alcuni membri dello staff federale, sono in isolamento. Gli altri giocatori della selezione sono risultati negativi. La Nazionale non giocherà l’amichevole in programma martedì contro la Lituania: in campo scenderà l’Under 21. Le regole consentono alla Spagna di aspettare fino al 12 giugno per decidere se sostituire Busquets con un altro giocatore. In ogni caso, il centrocampista del Barcellona è destinato a saltare almeno la prima partita degli Europei.