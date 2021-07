Euro 2020, caso covid in squadra Rai

Nella spedizione Rai di giornalisti e operatori inviati per seguire gli europei di calcio, a quanto si apprende, c’è un caso positivo al Covid-19 a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale e base operativa della squadra della tv pubblica che segue Euro 2020. Altri 3 casi sospetti a Wembley (Londra), dove tra l’altro, domenica si svolgerà la finale fra Italia e Inghilterra, ma ancora nulla di certo. Proprio in questo momento sono in corso i tamponi molecolari per i soggetti interessati. E i risultati dovrebbero arrivare nel pomeriggio.