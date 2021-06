Euro 2020, Danimarca travolge Galles 4-0 e vola ai quarti di finale

La Danimarca travolge il Galles per 4-0 nel primo degli ottavi di finale di Euro 2020 e vola ai quarti del torneo. I danesi dominano il match di Amsterdam, sbloccando il risultato al 27′ con Dolberg che controlla il pallone al limite dell’area e con una conclusione a giro fa centro: 1-0. L’attaccante concede il bis al 49′, coronando un’azione che il Galles contesta per un iniziale fallo di Kjaer. La ripartenza danese è orchestrata da Braithwaite e rifinita da Williams: Dolberg controlla e fa secco Ward, 2-0. Il match resta vivo e spettacolare, il Galles spreca almeno un paio di chance per riaprire la partita e nel finale crolla. All’89 Maehle che confeziona il tris con una botta imparabile: 3-0. Il Galles non c’è più, resta in 10 per l’espulsione di Wilson e nel recupero incassa anche il quarto gol. Cornelius ispira, Braithwaite si iscrive nel tabellino dei marcatori con un diagonale chirurgico: 4-0, Danimarca ai quarti dove affronterà la vincente di Olanda-Repubblica Ceca.