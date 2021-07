”La vittoria agli Europei è una vittoria di tutti gli italiani”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo, ospite di Tg2Post su RaiDue. “Vedo un bel parallelo, secondo me è una iniezione di fiducia. Per la rinascita, anche economica, ci vuole la fiducia”. Quanto a una possibile “terza dose”, assicura, che “siamo attrezzati”. “Insieme, facendo squadra in Italia, si vince” conclude.