Euro 2020, la Francia eliminata dalla Svizzera: il risultato interessa anche l’Italia

Chissà come l’ha presa Patrick Viera, che nel commentare il cammino all’Europeo dell’Italia ha parlato di partite troppo facili per giudicare gli azzurri. Il 3-0 alla Svizzera, secondo l’ex centrocampista, non era una prova sufficiente per considerare la nazionale di Mancini una buona squadra. Eppure la stessa Svizzera, in modo meritato, ha sbattuto fuori dall’Europeo proprio la Francia.

Un risultato incredibile che estromette dalla competizione la squadra che per tutti era la favorita ad arrivare in fondo. Invece se c’è qualcosa che hanno insegnato gli ottavi di Euro 2020 è che niente si può dare per scontato. Così succede che l’Olanda va fuori con la Repubblica Ceca, che la Spagna soffra maledettamente contro la Croazia e che anche all’Italia servano 120 minuti per superare l’Austria.

“Dove è nata la sconfitta? All’80’. Perché avevamo sbagliato il primo tempo, correggendo facendo tutto quel che potevamo fare, fino al 3-1 per noi. Poi un poi di febbrilità ha rimesso in corsa la Svizzera, che ha fatto due gol. Fa male ma è il calcio, dobbiamo accettarlo. Abbiamo vissuto momenti incredibili con un gruppo unito”, così Didier Deschamps ha commentato la sconfitta della sua nazionale.

L’eliminazione della Francia potrebbe influire anche sul cammino dell’Italia. Se gli azzurri dovessero battere il Belgio ai quarti, in semifinale si troveranno una tra Spagna e la stessa Svizzera, mentre tutti si aspettavano la Francia almeno tra le prime quattro. Prima però c’è la sfida al Belgio, appuntamento a venerdì.