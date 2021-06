Euro 2020, le partite di oggi lunedì 14 giugno: orari e probabili formazioni

Continua senza sosta la corsa dell’Europeo 2020. Inaugurato con la partita tra Italia e Turchia, ogni giorno scendono in campo sei squadre. Tre partite al giorno, mai un attimo di pausa. Anche oggi, lunedì 14 giugno, in giro per l’Europa sono un programma tre match. Si parte come al solito alle 15, con la partita tra Scozia e Repubblica Ceca.

La partita si giocherà in Scozia, dove dopo 20 anni la squadra di casa farà ritorno in una grande competizione internazionale. I favori del pronostico sorridono proprio alla Scozia, che contro la Repubblica Ceca ha vinto gli ultimi due recenti confronti diretti.

La secondo partita in programma, alle 18, vedrà una di fronte all’altra Polonia e Slovacchia. Teatro della sfida sarà la suggestiva San Pietroburgo. Parte favorita la Polonia di Zielinski, centrocampista del Napoli, e soprattutto di Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco e vincitore della Scarpa ‘Oro. A Lui il compito di scardinare la difesa slovacca.

Chiude la giornata di Euro 2020, alle 21, Spagna-Svezia, che vedrà l’esordio delle Furie Rosse. Troveremo di fronte una rivale difficile, con giocatori molto forti fisicamente; in ogni caso, ciò che più conta alla fine è passare la fase, anche come migliore terza se non posso farlo in altro modo. Poi si ricomincia, e si vedrà cosa succede”, così Luis Enrique ha presentatio la gara di stasera.

Di seguito le probabili formazioni delle tre partite in programma oggi, lunedì 14 giugno.

Scozia (3-4-2-1): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O’Donnell, McTominay, McGregor, Robertson; McGinn, Fraser; Adams.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick.

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Helik, Glik, Bednarek; Bereszynski, Krychowiak, Moder, Rybus; Zielinski; Lewandowski, Swierczok.

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hamsik; Haraslin, Duda, Mak; Duris.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Gayà; Thiago Alcántara, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Danielsson, Lindelöf, Bengtsson; Claesson, Larsson, Olsson, Forsberg; Quaison, Berg.