Euro 2020: “Tifosi italiani non venite in Gb per la finale”, l’appello del ministro inglese. I media di irridono

Euro 2020: “Tifosi italiani non venite in Gb per la finale”, l’appello...

“Italiani, domenica non venite in Gb per la finale Italia-Inghilterra”. E’ l’accorato appello con il quale Grat Shapps, ministro dei Trasporti britannico, invita gli italiani a restare lontani dallo stadio Wembley.

Attraverso un’intervista radiofonica io ministro ha poi aggiunto: “Se ci accorgiamo che le persone arrivano solo per questa partita, non potranno entrare e, proprio per questo, sono stati cancellati molti voli diretti e charter“.

Wembley, dei sessantamila posti a disposizione, gli italiani ne occuperanno circa 10mila

Certo non una bella notizia in fatto di ‘supporto’ (magari buona per arginare il pericolo contagi), basti pensare che il Wembley accoglierà ben 60mila tifosi, ed in tutto ciò gi italiani saranno non più di diecimila. Ci consola la saggia analisi di Conte, il quale ha fatto notare che poi alla fine, contro la Danimarca tutta questa maggioranza di tifosi inglesi ha influito ben poco.

Italia-Inghilterra, i media britannici non hanno dubbi: vincerà la nazionale con ‘i 3 leoni’

Nel frattempo monta l’attesa per la finalissima e, sebbene ‘ai punti’ la squadra di casa è un filino più favorita, i media inglesi temono gli Azzurri ed esorcizzano scrivendo con certezza che dopo 55 anni dalla fatidica finale mondiale del ’66, stavolta la vittoria è sicura.

Italia-Inghilterra: il ‘Daily Star’ glissa sul rigore ‘generoso’ preferendo attaccare gli Azzurri

Riguardo poi la vittoria sulla Danimarca, evitando di citare il rigore generoso, i giornalisti britannici preferiscono glissare rimarcando l’atteggiamento a loro dire ‘catenacciaro’ grazie al quale gli azzurri hanno ottenuto il lasciapassare per la finale. In questo senso è a dir poco ‘indegno’ il titolo ed il fondo con il quale stamane il Daily Star oggi apre la sua prima pagina: “Mentre gli sfacciati italiani accusano i nostri eroici Tre Leoni di essere stati aiutati a vincere con un rigore, ci chiediamo: cosa hanno mai fatto i romani per noi?“. E poi altri attacchi, come nel caso di Immobile che, nell’azione del gol di Barella era a terra dolorante, per poi scattare in piedi come nulla fosse per festeggiare, e dunque definito “dodgy” (come dire ‘losco’ o ‘meschino’).

Max