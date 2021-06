Euro2020, il calendario: date e orari di tutte le partite

Da Roma a Londra, un mese intenso. Euro2020 parte oggi, con la sfida tra Italia e Turchia, chiude l’11 luglio in Inghilterra, con l’attesa finale. In mezzo decine di partite, tra gironi, ottavi, quarti e semifinali. Non ci si ferma un secondo, è il paradiso per gli amanti del calcio. Per questo è necessario tenere conto di tutte le gare in programma, per evitare di perdersi magari il match del giorno.

Seguire le avversarie dell’Italia, scoprire nuovi talenti, semplicemente godersi lo spettacolo. Sono tanti i motivi per cui le competizioni internazionali, in questo caso l’Europeo, riescono ad incollare gli appassionati alla Tv. E per avere tutto sotto mano, è necessario avere a disposizione il calendario completo delle gare in programma, con tanto di data e orario.

Di seguito il calendario completo di tutte le gare di Euro 2020

Girone A

11 giugno, Turchia-Italia (Roma) ore 21.00

12 giugno, Galles-Svizzera (Baku) ore 15.00

16 giugno Turchia-Galles (Baku) ore 18.00

16 giugno Italia-Svizzera (Roma) ore 21.00

20 giugno Svizzera-Turchia (Baku) ore 18.00

20 giugno Italia-Galles (Roma) ore 18.00

Girone B

12 giugno Danimarca-Finlandia (Copenaghen) ore 18.00

12 giugno Belgio-Russia (San Pietroburgo) ore 21.00

16 giugno Finlandia-Russia (San Pietroburgo) ore 15.00

17 giugno Danimarca-Belgio (Copenaghen) ore 18.00

21 giugno Russia-Danimarca (Copenaghen) ore 21.00

21 giugno Finlandia-Belgio (San Pietroburgo) ore 21.00

Girone C

13 giugno, Austria-Macedonia del Nord (Bucarest) ore 18.00

13 giugno, Olanda-Ucraina (Amsterdam) ore 21.00

17 giugno, Ucraina-Macedonia del Nord (Bucarest) ore 15.00

17 giugno, Olanda-Austria (Amsterdam) ore 21.00

21 giugno, Macedonia del Nord-Olanda (Amsterdam) ore 18.00

21 giugno, Ucraina-Austria (Bucarest) ore 18.00

Girone D

13 giugno, Inghilterra-Croazia (Londra) ore 15.00

14 giugno, Scozia-Rep. Ceca (Glasgow) ore 15.00

18 giugno, Croazia-Rep. Ceca (Glasgow) ore 18.00

18 giugno, Inghilterra-Scozia (Londra) ore 21.00

22 giugno, Croazia-Scozia (Glasgow) ore 21.00

22 giugno, Rep. Ceca-Inghilterra (Londra) ore 21.00

Girone E

14 giugno, Polonia-Slovacchia (San Pietroburgo) ore 18.00

14 giugno, Spagna-Svezia (Siviglia) ore 21.00

18 giugno, Svezia-Slovacchia (San Pietroburgo) ore 15.00

19 giugno, Spagna-Polonia (Siviglia) ore 21.00

23 giugno, Slovacchia-Spagna (Siviglia) ore 18.00

23 giugno, Svezia-Polonia (San Pietroburgo) ore 18.00

Girone F

15 giugno, Ungheria-Portogallo (Budapest) ore 18.00

15 giugno, Francia-Germania (Monaco di Baviera) ore 21.00

19 giugno, Ungheria-Francia (Budapest) ore 15.00

19 giugno, Portogallo-Germania (Monaco di Baviera) ore 18.00

23 giugno, Portogallo-Francia (Budapest) ore 21.00

23 giugno, Germania-Ungheria (Monaco di Baviera) ore 21.00

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

26 giugno: Amsterdam ore 18.00 e Londra ore 21.00

27 giugno: Budapest ore 18.00 e Siviglia ore 21.00

28 giugno: Copenaghen ore 18.00 e Bucarest ore 21.00

29 giugno: Londra ore 18.00 e Glasgow ore 21.00

Quarti di finale

2 luglio: San Pietroburgo ore 18.00 e Monaco di Baviera ore 21.00

3 luglio: Baku ore 18.00 e Roma ore 21.00

Semifinali

6 e 7 luglio: Londra ore 21.00

Finale

11 luglio: Londra ore 21.00