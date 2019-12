EuroJackpot 6 dicembre 2019, estrazione in diretta: i numeri vincenti

Risultati EuroJackpot 6 dicembre 2019. Questa sera alle ore 20 torna l’appuntamento settimanale con il concorso dell’EuroJackpot, la lotteria che ogni venerdì sera offre la possibilità di vincere il jackpot il palio.

Per l’estrazione di oggi, venerdì 6 dicembre 2019, il jackpot in palio è di 23 milioni di euro, nell’ultima lotteria, infatti, non si è verificato alcun 5+2. Di seguito in questo articolo aggiornato in tempo reale dalla redazione del quotidiano Italia Sera la cinquina vincente ed i 2 euronumeri.

Estrazione EuroJackpot 6 dicembre 2019

Riportiamo i risultati dell’EuroJackpot di oggi, venerdì 6 dicembre 2019, con la combinazione vincente ed i due euronumeri estratti. A partire dalle ore 20 la diretta su questa pagina con i numeri vincenti in tempo reale.

Numeri vincenti: 8 14 23 30 45

Euronumeri estratti: 1 9