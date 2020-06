Euronics Black Friday d’estate: quando inizia

Il graduale ritorno alla normalità sta portando gli italiani a riscoprire semplici gesti che in questi mesi di emergenza sono passati in secondo piano, se non del tutto dimenticati. Come lo shopping ad esempio, che sta lentamente tornando ad insinuarsi nei pensieri della gente. Non è facile però, vista la crisi economica, lasciarsi andare a spese superflue.

Per questo la nota catena di elettronica Euronics ha deciso di andare incontro ai suoi clienti con uno speciale periodo di sconti denominato Black Friday d’estate, riprendendo il nome della ricorrenza americana poi esplosa in tutto il mondo.

Euronics, quando esce il volantino

Sconti fino al 40% su una vasta quantità di prodotti di elettronica: da smartphone a Pc passando per tablet ed elettrodomestici. Insomma, tutto quello che si può desiderare sarà in sconto e quindi più accessibile anche in un periodo come questo.

Il black Friday d’estate di Euronics inizia oggi giovedì 18 giugno e durerà fino al 1 luglio. In queste ore la catena rilascerà il classico volantino delle offerte che saranno poi rese note attraverso sopt radiofonici e pubblicitari.