Europa a due volti per le romane: Bayern Monaco e Braga sulla strada di Lazio e Roma

L’emozione per il ritorno agli ottavi di Champions si è trasformata presto in un brivido di paura per la Lazio. L’urna di Nyon ha estratto il nome peggiore per i biancocelesti: il Bayern Monaco di Flick, autentica corazzata e campione d’Europa in carica. Sarà il secondo incrocio nella storia delle due squadre, il primo risale al 1974, anno del primo scudetto laziale.

Allora si sfidarono in amichevole Chinaglia e Beckenbauer, a febbraio sarà una sfida tra Immobile e Lewandowski, i due attaccanti che nella passata stagione si sono contesi fino all’ultimo gol la Scarpa d’oro, finita poi al piede del bomber biancoceleste. Un altro attaccante speciale osserverà con attenzione la sfida: Miroslav Klose, 5 stagioni alla Lazio e 63 gol, ora è il vice allenatore di Flick al Bayern.

Ha smesso di giocare in biancoceleste, guidato nell’ultima gara della sua carriera proprio da Simone Inzaghi. Un incrocio particolare che renderà la sfida ancora più affascinante. Anche se con ogni probabilità l’allenatore biancoceleste avrebbe preferito salutare il suo vecchio attaccante in una fase più avanzata della competizione. La Lazio si affida alle statistiche, che la vedono sorridere spesso contro le tedesche. Ultimo precedente contro il Borussia Dortmund nel girone di Champions: un doppio confronto che ha portato 4 punti ai biancocelesti.

E se Immobile e compagni recriminano per un sorteggio sfortunato, non può dire altrettanto la Roma, che affronterà nei sedicesimi di finale di Europa League lo Sporting Braga, squadra insidiosa ma di certo non insuperabile. I giallorossi, teste di serie nel sorteggio, hanno evitato avversari ben più pericolosi, come Salisburgo e Benfica.

Sarà un ritorno al passato per Paulo Fonseca, che sulla panchina dello Sporting Braga ha vissuto la stagione 2015-2016 conquistando una coppa di Portogallo contro il Porto. La squadra ora allenata da Carlos Carvalhal è approdata ai sedicesimi con 13 punti, pari a quelli del Leicester, passato primo per una migliore differenza reti.

In campionato i portoghesi occupano attualmente la quarta posizione, possono fare affidamento su Galeno e Paulinho, due giocatori offensivi a cui la Roma dovrà prestare particolare attenzione. L’appuntamento per la gara d’andata è al 18 febbraio, una data cerchiata in rosso sul calendario giallorosso.