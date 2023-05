Europa e Conference League: gli arbitri di Juve, Roma e Fiorentina

(Adnkronos) – Sarà l’olandese Danny Makkelie l’arbitro designato per dirigere Siviglia-Juventus, semifinale di ritorno dell’Europa League, in programma giovedì 18 maggio alle ore 21, allo stadio ‘Sanchez Pizjuan’ della città andalusa. Ad arbitrare l’altra semifinale di ritorno del torneo, Bayer Leverkusen-Roma – in programma sempre giovedì 18 maggio alla BayArena della città tedesca – sarà invece lo sloveno Slavko Vincic. Sul fronte Conference League, sarà quindi lo spagnolo José María Sánchez ad arbitrare Basilea-Fiorentina, semifinale di ritorno fissata sempre per giovedì 18 maggio alle ore 21.00 al St. Jakob Park della città svizzera.