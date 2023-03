Europa League, ancora Roma-Feyenoord: 8 anni fa Capitale devastata da tifosi olandesi

(Adnkronos) – Dopo la finale di Conference che ha visto trionfare i giallorossi lo scorso anno, sarà ancora una volta Roma-Feyenoord nei prossimi quarti di finale di Europa League, come deciso oggi dai sorteggi di Nyon. Alla notizia dell’accoppiamento tra le due squadre, inevitabilmente la memoria non può che tornare a 8 anni fa, ai gravi fatti avvenuti cioè prima di un altro match di andata in Europa League quando i tifosi olandesi vandalizzarono e devastarono il centro di Roma nel febbraio 2015. Fumogeni, bottiglie e oggetti lanciati contro i poliziotti. Auto, motorini, cestini della spazzatura distrutti, piazza di Spagna ridotta a una sorta di campo di battaglia, negozianti terrorizzati e costretti ad abbassare le saracinesche, ma anche pesanti danneggiamenti alla Barcaccia del Bernini. Questa la ‘fotografia’ della giornata di scontri e follia vissuta dalla Capitale e per la quale sono stati fermati e poi condannati oltre 25 tifosi olandesi.