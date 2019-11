Europa League, la Lazio cade col Celtic: qualificazione quasi sfumata

Non è bastato il solito Immobile alla Lazio per tenere vive le speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. La squadra di Inzaghi è prima passata in vantaggio col Celtic, poi si è fatta rimontare nel recupero da Ntcham, ex meteora della Serie A diventata giustiziere dei biancocelesti.

Gli scozzesi hanno quindi conquistato la matematica qualificazione, mentre per la Lazio diventa quasi impossibile. A tenere in vita la squadra di Inzaghi è la matematica, anche se le probabilità di passaggio del turno rimangono ridotte all’osso. Lazio a due volti quindi: bella e cinica in Italia, arrugginita e sprecona in Europa.