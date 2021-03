Europa League, la Roma è ai quarti: vince anche a Kiev

La Roma è ai quarti di finale di Europa League, vince anche a Kiev e sbatte fuori dalla competizione lo Shakhtar Donetsk. Dopo il 3-0 dell’Olimpico, che aveva già indirizzato la qualificazione, la squadra di Fonseca si impone anche in Ucraina per 2-1. Decisiva la doppietta di Borja Mayoral, sempre più bomber di coppa.

I giallorossi dimenticano in fretta la batosta contro il Parma in campionato e mettono nel mirino le fasi finali della competizione europea, che ora vede impegnate diverse big del calcio internazionale: “Era importante entrare bene nella partita e non prendere gol nei primi 30 minuti – ha detto Fonseca al termine della gara ai microfoni di Sky Sport – Penso che abbiamo difeso bene nel primo tempo e siamo stati pericolosi in contropiede. La Roma non aveva mai vinto qui e siamo contenti di aver raggiunto i quarti di finale”.

L’allenatore portoghese ha poi parlato nel percorso europeo dei giallorossi: “Abbiamo dimostrato che possiamo adattarci in Italia e in Europa. In queste competizioni si ha più spazio per giocare, tutte le squadre devono vincere. Gli allenatori italiani sono molto bravi, l’Inter è arrivata in finale lo scorso anno, quindi è solo una coincidenza quella di essere straniero ed esserci qualificati ai quarti”. Ormai abituato anche alle critiche dell’ambiente: “Gli italiani sono simili ai portoghesi nel giudicare un allenatore, ma l’equilibrio è importante non solo nel calcio, ma nella vita. Io cerco di trasmettere questo equilibrio anche ai miei giocatori”.

Sull’obiettivo quarto posto: “Non è facile qualificarsi per la Champions League in Italia, ci sono 7 squadre che si giocano 4 posti. Sappiamo che non è facile e dobbiamo lottare fino alla fine, con squadre che giocano solo il campionato. Non ho ancora pensato al Napoli, l’obiettivo era la partita di oggi”.