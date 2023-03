Europa League, oggi Juve-Friburgo: come vedere la partita in tv

(Adnkronos) – Oggi alle 21 all’Allianz Stadium di Torino la sfida Juve-Friburgo nel match d’andata degli ottavi di finale di Europa League 2023. La partita in tv sarà trasmessa in diretta da Dazn e da Sky e sarà inoltre disponibile live in streaming su Sky Go, Now e Dazn.

“Dobbiamo recuperare le energie spese a Roma, dobbiamo tornare a vincere in casa in Europa perché quest’anno l’abbiamo fatto solo contro il Maccabi. Dobbiamo cercare di mettere le basi per il passaggio del turno” ha affermato ieri l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport. Fari puntati su Di Maria. “Angel è un giocatore straordinario, quando ha la palla è diverso dagli altri: sta bene fisicamente e domani partirà titolare” ha detto Allegri.