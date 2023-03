Europa League, Real Sociedad-Roma 0-0: giallorossi ai quarti di finale

(Adnkronos) – La Roma centra la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Dopo il successo per 2-0 di una settimana fa all’Olimpico i giallorossi pareggiano 0-0 contro la Real Sociedad nel match di ritorno degli ottavi di finale disputato alla Reale Arena di San Sebastian. Gli spagnoli chiudono l’incontro in dieci per l’espulsione di Fernandez per doppia ammonizione al 98′.

LA PARTITA – Mourinho sceglie ancora Belotti davanti, supportato da Pellegrini e Dybala. Wijnaldum gioca in mezzo insieme a Cristante: troppo importante l’esperienza dell’olandese in una partita delicata, contro una squadra che cerca di alzare subito i ritmi. La Roma si difende con ordine e sfiora il gol con Dybala, la cui conclusione deviata mette i brividi a Remiro. I baschi tirano solo da fuori e cercano insistentemente David Silva; con Oyarzabal ancora a mezzo servizio e Kubo in panchina, è l’ex Manchester City l’unico punto di riferimento. Rui Patricio, non compie interventi particolarmente complicati, ben protetto dai compagni.

A inizio ripresa la prima sbavatura, però, potrebbe costare cara. Gran lavoro di Mendez sulla destra, Sorloth è tutto solo in area ma non riesce clamorosamente a trovare la porta. Un campanello d’allarme che suona forte per i ragazzi di Mourinho, dopo appena sessanta secondi della ripresa; la Roma va in apnea, Zalewski e Wijnaldum murano le conclusioni di Menez e Merino, poi è Oyarzabal a divorarsi il vantaggio da due passi: Rui Patricio e la traversa negano il gol al fantasista. A venti minuti dalla fine, Alguacil si gioca la carta Kubo. Mourinho risponde cambiando i due riferimenti offensivi: dentro El Shaarawy ed Abraham, chiaro l’intento di sfruttare qualche contropiede e di cercare maggiormente la profondità per alleggerire la pressione. Gli assalti dei padroni di casa sono sempre più confusi col passare dei minuti e facilitano il compito dei capitolini. Il fortino non crolla nemmeno negli otto minuti di recupero, durante i quali si fa espellere Fernandez per doppia ammonizione, e al triplice fischio può scattare la festa giallorossa.