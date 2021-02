Europa League, Roma agli ottavi: alle 13 il sorteggio

La Roma non stecca l’esame Sporting Braga e passa agli ottavi di Europa League. Dopo i due gol dell’andata i giallorossi all’Olimpico ne rifilano tre ai malcapitati portoghesi. Nella serata che certifica il passaggio del turno in Europa c’è solo una nota stonata: l’infortunio di Edin Dzeko. Proprio nella notte in cui l’attaccante bosniaco diventa il miglior marcatore della storia giallorossa nelle competizioni europee, superando anche Totti.

È proprio lui ad aprire la gara con il gol del vantaggio. Da lì, per la Roma è tutto in discesa. Il ballottaggio con Borja Mayoral sembra appassionare Dzeko, che non perde occasione per mettere in chiaro che il titolare vuole essere lui. L’infortunio, che a metà ripresa lo ha messo fuori gioco, elimina però ogni dubbio: domenica prossima, contro il Milan, sarà Borja Mayoral a partire dal primo minuto.

Oggi Dzeko si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, ma nel big match contro i rossoneri non ci sarà. Fonseca spera che il problema sia meno grave del previsto, e intanto si gode l’ottimo momento di Mayoral. In gol anche ieri. Segna anche Carles Perez, che chiude il risultato sul 3-1, e la Roma si prende anche il lusso di colpire due pali e sbagliare un rigore.

Non sarà così facile agli ottavi, perché il livello della competizione si alza. Oggi alle 13, a Nyon, la Roma scoprirà l’avversario che affronterà nel prossimo turno di Europa League. Sono tante le squadre da evitare: le inglesi Tottenham, Manchester United e Arsenal, la spagnola Villarreal e anche il Milan. Perché dagli ottavi in poi si scioglie ogni vincolo per quanto riguarda gli accoppiamenti, e può capitare così che ad affrontarsi siano due italiane. Al momento però il Milan da battere è solo quello di domenica all’Olimpico, in campionato.