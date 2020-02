Risultati in parte da previsione e in parte imprevisti, in Europa League: nelle gare di ritorno dei match valevoli per la qualificazione al turno degli Ottavi di coppa, oltre a Roma e Inter, alcune delle principali big si confermano e si qualificano senza tremori: Man United, Siviglia, e Shakhtar arrivano agevolmente agli ottavi.

Invece, a sorpresa, sia Ajax che Arsenal vengono eliminate. A sorpresa anche altri risultati nel ‘gruppone’ dei matches disputati alle ore 19.00

Europa League, tutte le squadre qualificate agli Ottavi: ok Man Utd e Siviglia, eliminate Ajax ed Arsenal. Ok anche Wolfsburg e Wolves

Si è completato nella serata di ieri il quadro delle squadre che hanno strappato il pass degli ottavi di finale di Europa League (tranne Salisburgo-Eintracht Francoforte, rinviata per maltempo, che si disputerà oggi alle 18).

Tra le formazioni qualificate in serata, agli ottavi vanno, oltre all’Inter, lo Shakhtar, il Copenhagen, il Manchester United, Siviglia, Getafe e Olympiacos che, a sorpresa, elimina i Gunners.

aggiornamemento ore 00.02

Questi i risultati finali completi.

Arsenal-Olympiakos 1-2 (and. 1-0)

Benfica-Shakhtar Donetsk 3-3 (and. 1-2)

Celtic Glasgow- Copenhagen 1-3 (and. 1-1)

Inter-Ludogorets 2-1 (and. 2-0)

Manchester United-Club Brugge 5-0 (and. 1-1)

Siviglia-Cluj 0-0 (and. 1-1)

Ajax-Getafe 2-1 (and. 0-2)

In precedenza, sempre per gli ottavi di Europa League, bene Wolfsburg, Basilea, Wolves, e anche LASK e Leverkusen che passano il turno. Ok anche per il Basaksehir ai supplementari.

Si trattava delle gare delle 19 e valevoli, appunto, per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Oltre alla Roma di Fonseca, che ha buttato fuori il Gent, sono quindi ufficiali i club qualificati agli di finale anche nel gruppone del ‘preserale’.

aggiornamento ore 4.39

Come detto, appunto sono Wolfsburg, Basilea, Wolverhampton, LASK Linz e Bayer Leverkusen. Ci riesce, ai supplementari l’Istanbul Basaksehir, sullo Sporting Lisbona. La compagine turca, avversaria della Roma nella fase ai gironi, dunque va agli ottavi ai danni dei blasonati lusitani.

Questi i risultati finali.

Basilea-APOEL 1-0 (and. 3-0)

Espanyol-Wolverhampton 3-2 (and. 0-4)

Porto-Bayer Leverkusen 1-3 (and. 1-2)

Gent-Roma 1-1 (and. 0-1)

LASK Linz-AZ Alkmaar 2-0 (and. 1-1)

Malmö-Wolfsburg 0-3 (and. 1-2)

Istanbul Basaksehir-Sporting Lisbona 4-1 (and. 1-3)

aggiornamento ore 8.30