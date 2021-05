Europa League, vince il Villarreal: battuto il Manchester United

E sono quattro, Emery non sbaglia un colpo. Ha collezionato il suo personalissimo poker di Europa League con la vittoria sul Manchester United. Gli inglesi hanno giocato di più. A tratti meglio, ma alla fine è stato il Villarreal a trionfare. Non era scontato, vista la differenza tecnica tra le due squadre, a colmare il gap ci ha pensato Emery, che sembra avere una calamita per questo trofeo.

La partita si è conclusa dopo la lotteria dei calci di rigore, 22 in tutto. L’ultimo sbagliato da De Gea, deciso per la vittoria degli spagnoli. Nel corso dei 90 minuti, quando il punteggio era ancora sull’1-1, a segno erano andati per gli spagnoli Gerrard Moreno al 29′, inglesi in gol con Cavani al 55′.

Al termine della partita, Emery, ai microfoni di Sky, ha commentato la vittoria: “Sono molto contento, soprattutto perché abbiamo lavorato sodo, per tutta la stagione. Il nostro è un progetto importante: siamo fieri del Villarreal, di tutti coloro che lavorano in questo club. Abbiamo meritato di vincere: non eravamo i favoriti, ma abbiamo giocato un’ottima partita. Negli ultimi minuti abbiamo fatto meglio di loro, e siamo riusciti a vincere ai rigori”, ha concluso.