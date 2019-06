Europei Under 21, come l’Italia può passare il turno: le combinazioni

Ci si aspettava un percorso diverso, almeno per quanto riguarda il girone. L’Italia invece si trova a sperare e a fare conti per passare il turno. Ora gli azzurrini non possono più fare nulla, devono affidarsi agli altri per sperare di conquistare la semifinale dell’Europeo Under 21 che si sta giocando in Italia.

La vittoria ristretta della Danimarca sulla Serbia regala un’altra possibilità agli azzurrini. Se i danesi avessero vinto con 3 o più gol di scarto la squadra di Di Biagio sarebbe stata eliminata, la vittoria per 2-0 tiene ancora in gioco Chiesa e compagnia. Che dovranno però guardare con attenzione la partita di stasera tra Francia e Romania.

L’Italia passa il turno se…

In caso di pareggio nella partita in programma stasera alle 21 l’Italia sarebbe eliminata e passerebbero invece il turno proprio Francia e Romania, motivo per cui è lecito aspettarsi una gara senza troppo mordente in cui le due contendenti cercheranno probabilmente di farsi meno male possibile. L’Italia spera comunque e fa i conti, perché per il passaggio del turno servirebbe la vittoria della Francia con almeno tre gol di scarto o la vittoria della Romania.

Incastri complicati ma non impossibili che alimentano però i rimpianti per una gara, quella con la Polonia, che costringe gli azzurrini ad affidarsi agli altri per sperare in un passaggio del turno che sulla carta sembrava ampiamente alla portata. La rosa a disposizione di Di Biagio ha fatto sperare in un cammino convincente che avrebbe potuto portare alla finale: scenario ancora possibile ma legato al risultato della gara tra Francia e Romania.