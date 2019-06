Europei Under 21, Italia eliminata: zero tiri tra Francia e Romania

Il risultato era pronosticabile e non stupisce: Francia e Romania non si fanno male e passano entrambe il turno. Poche occasioni e zero tiri in porta hanno caratterizzato la gara che ha condannato l’Italia all’eliminazione dall’Europeo che stava disputando in casa. Il ‘biscotto’ tanto temuto da Chiesa e compagni si è quindi materializzato sbattendo in faccia agli azzurrini la triste realtà.

Francia migliore seconda del torneo e Romania prima del girone C: così le due formazioni hanno passato il turno accedendo alle semifinali che danno anche accesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a cui l’Italia quindi non parteciperà. Decisiva in negativo la sconfitta con la Polonia che ha rovinato il cammino azzurro iniziato nel migliore dei modi con la vittoria sulla Spagna e terminato con i 3 punti con il Belgio. La sconfitta subita alla seconda giornata ha condannato la squadra di Di Biagio ad un’altra cocente delusione.

Italia Under 21, quanti rimpianti

E pensare che mai come quest’anno la Nazionale guidata da Di Biagio era considerata una delle maggiori pretendenti al titolo considerata la qualità della rosa a disposizione. Un patrimonio da quasi un miliardo di euro (queste la stima tenendo conto delle cifre di Transfermarkt), tanto valeva sommato il valore del cartellino dei partecipanti alla spedizione azzurra.

Una qualità elevata che non ha saputo però gestire al meglio la pressione di una competizione che non lascia spazio a distrazioni o errori di percorso. Una sconfitta e si viene sbattuti fuori, proprio come successo all’Italia, che non ha ottenuto nemmeno l’accesso alle prossime Olimpiadi del 2020 alimentando il rimpianto per un Europeo finito nel peggiore dei modi al primo turno.