Europei Under 21, Italia-Polonia, le probabili formazioni

L’esordio è stato dei migliori nonostante la paura iniziale. L’Europeo dell’Italia Under 21 è iniziato come meglio non si poteva contro un avversario ostico e pericoloso. La Nazionale di Di Biagio ha battuto all’esordio la Spagna, una delle candidate alla vittoria finale. Le Furie Rosse erano andate prima in vantaggio, poi sono state rimontate dalla doppietta di Chiesa e dal rigore di Lorenzo Pellegrini.

Tre punti per dare slancio ad una Nazionale che mai come quest’anno ha la possibilità di arrivare in fondo. Tante le componenti a favore: prima tra tutte il potenziale di una rosa composta da giovani di talento e con già molta esperienza ai massimi livelli. Da non sottovalutare inoltre il fattore casalingo: l’Europeo 2019 è infatti disputato in Italia e a San Marino e gli azzurri posso contare sull’appoggio del pubblico. Lo faranno anche nella gara contro la Polonia, vincitrice all’esordio contro il Belgio.

Italia-Polonia, le probabili formazioni

La formula della competizione prevede l’eventualità che l’Italia possa accedere in semifinale, e contestualmente alla prossima Olimpiade, già in caso di vittoria stasera. Il ct azzurro apporterà con molta probabilità diverse modifiche rispetto alla formazione dell’esordio a causa delle condizioni non ottimali di alcuni elementi come Zaniolo, Kean e Barella. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

Italia: Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa.

Polonia: Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki, Szymanski.