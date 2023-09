Europei volley 2023, oggi Italia-Olanda quarti di finale: orario, dove vedere la partita in tv

(Adnkronos) – Oggi martedì 12 settembre è il giorno di Italia-Olanda agli Europei di pallavolo maschile 2023. A Bari l’Italvolley di Fefè De Giorgi si prepara ad affrontare ai quarti di finale l’Olanda di Nimir Abdel Aziz, in quella che sarà la gara che assegnerà il pass per le semifinali di Roma. La partita si giocherà alle 21 al PalaFlorio. In Italia, la Rai trasmette in chiaro le partite della nazionale italiana sia in diretta tv che in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Tutte le gare del torneo, invece, sono disponibili via satellite su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW Tv, oltre che su Eurovolley.tv.

Ieri mattina si è tenuto presso l’Hotel Excelsior, hotel che ospita le nazionali a Bari, l’incontro con la stampa al quale hanno preso parte il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi, il centrale Gianluca Galassi e lo schiacciatore Tommaso Rinaldi.

“E’ difficile per noi come è difficile per loro, i quarti sono un passaggio molto importante, il livello si alza rispetto agli ottavi ma alla fine abbiamo lavorato tanto per crearci queste opportunità – ha detto De Giorgi – Bisognerà battagliare e predisporsi ad una partita dove attraverseremo momenti in cui l’avversario potrà metterti in difficoltà. L’Olanda è un’ottima squadra soprattutto in attacco con un giocatore di riferimento come Nimir, attacca palloni importanti e difficili, è un giocatore difficile da fermare completamente essendo molto bravo in attacco. Il nostro compito è quello di limitarlo. L’Olanda non finisce li, è una squadra che sa giocare a pallavolo, batte bene, c’è da fare una buona partita anche dal punto di vista tecnico e tattico”.

“Contro di noi tutte le squadre osano anche più del previsto, sanno che al servizio devono metterci in difficoltà, con noi spingono di più – ha aggiunto il ct – Dovremo essere pronti ad avere la pazienza giusta in quei momenti. Con l’Olanda abbiamo una lunga storia, di vittorie e di sconfitte. Solitamente durante le riunioni tecniche faccio riferimento a giocatori storici delle avversarie, poi guardo Bovolenta e capisco che lui magari certi atleti non li ha neanche mai visti per la sua giovanissima età. Sarà una bella sfida, parte di una bella storia pallavolistica. Con la Macedonia è stato bellissimo con un pubblico eccezionale che ci ha dato una grande spinta, questa è una parte che ci dà una mano anche se fondamentalmente siamo noi che dobbiamo andare a fare i punti, il nostro tifo è un aiuto, ma concretamente siamo noi con i punti a dover stimolare il nostro pubblico”.

“Stiamo vivendo bene questo percorso grazie ad un gruppo unico e speciale. Stiamo mantenendo la giusta serenità e tranquillità – ha detto Rinaldi – Il gruppo è la nostra benzina, avere intorno la nostra gente qui in Italia è sicuramente la forza in più. Guardando a questo europeo penso alle nostre esultanze, i nostri abbracci e credo che questi momenti siano quelli che ti preparano per i momenti cruciali come sicuramente sarà la gara importantissima con l’Olanda”.

“Siamo giovani, ci divertiamo a giocare insieme, siamo un bellissimo gruppo, sembra una frase fatta ma è così. Abbiamo ancora tanta fame e tanta voglia di vincere. E’ normale che più si va avanti e più ci sia pressione ma abbiamo dimostrato gli anni scorsi che possiamo arrivare fino in fondo, vogliamo vincere e così sarà anche in questo Europeo. Più si va avanti e più l’asticella si alza ma siamo pronti e carichi per affrontare questo sprint finale. L’Olanda è una squadra che batte bene, con un atleta come Nimir grandissimo battitore e con una batteria di attaccanti di altissimo livello. Dovremo preparare bene la partita per limitarli il più possibile. Con la Macedonia è stato bellissimo, una cornice di pubblico fantastica, stiamo cercando di abituarci, è la prima volta che giochiamo di fronte ai nostri tifosi e devo dire che è una sensazione fantastica”, ha concluso Galassi.