“E’ stata una vittoria senza discussioni, non c’è stata partita. L’Italia è stata grandissima, la sola squadra in campo”. Lo afferma all’Adnkronos Dino Zoff, ex allenatore di calcio ed ex portiere, campione d’Europa nel 1968 e campione del mondo nel 1982 con la nazionale italiana, che ha allenato dal 1998 al 2000, sulla vittoria dell’Italia sull’Inghilterra agli Europei di calcio. “L’Inghilterra è stata fortunata ad arrivare ai rigori e Donnarumma è stato grandissimo”, aggiunge.