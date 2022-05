Eurovision 2022, Malgioglio si scusa: rose rosse per Chanel

(Adnkronos) – Un mazzo di 31 rose rosse per Chanel Terrero, tante quanti i suoi anni, e un messaggio di scuse recapitati in diretta nel programma spagnolo ‘La hora de La 1’, in onda sulla rete nazionale Rtve. Così Cristiano Malgioglio ha voluto riparare alle polemiche seguite al suo giudizio sulla concorrente spagnola all’Eurovision Song Contest (l’aveva definita “un discount di Jennifer Lopez”). Malgioglio ha letto un messaggio di scuse in spagnolo, spiegando di essere stato frainteso e chiarendo che non era sua intenzione offendere in alcun modo l’attrice, cantante e ballerina cubana naturalizzata spagnola. Dopo il messaggio, conclusosi con l’augurio di un grande successo, in studio è entrato il mazzo di rose rosse con un biglietto del cantautore e conduttore italiano.