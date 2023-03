Eurovision 2023, biglietti online esauriti in un’ora: migliaia di fan ‘a secco’

(Adnkronos) – I biglietti per l’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool a maggio sono andati esauriti, lasciando delusi migliaia di fan. Lo riporta il sito della Bbc. I biglietti per la finale sono andati esauriti in 36 minuti dall’apertura dei botteghini, e circa un’ora dopo gli organizzatori hanno dichiarato che anche gli altri spettacoli pubblici erano al completo. Gli show prevedono sei prove generali pubbliche, oltre a due semifinali televisive in diretta e la finale. I fan di tutta Europa hanno dovuto affrontare lunghe code sul sito web di Ticketmaster UK nella speranza di assicurarsi un posto a uno degli spettacoli, ma solo una piccola parte ha avuto fortuna.